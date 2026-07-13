В Башкирии отметили работу председателя совета директоров «Башинформа»

Деятельность председателя совета директоров АО ИА «Башинформ» получила высокую оценку на республиканском уровне. В ходе оперативного совещания правительства Глава Башкортостана Радий Хабиров лично поздравил Фанура Ягафарова с прошедшим днем рождения и поблагодарил за эффективную работу.
«Спасибо большое, Фанур Мухарямович. Ещё раз при всех хочу сказать: на вас координация очень большой армии средств массовой информации нашей республики — и государственных, и негосударственных. Большое спасибо за эффективную работу. С днём рождения», — сказал Радий Хабиров.
Ранее в знак признания заслуг Фанур Ягафаров был удостоен почетного звания «Заслуженный работник печати и массовой информации Республики Башкортостан», сообщало агентство.
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