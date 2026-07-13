В Башкирии наградили фельдшера за спасение мужчины, упавшего с дерева

Фельдшера скорой помощи из города Кумертау Анну Красуцкую наградили Почетной грамотой Республики Башкортостан за проявленное мужество и высочайший профессионализм во время спасения жизни человека. Награду вручил лично Глава региона Радий Хабиров на оперативном совещании правительства.
Случай произошел в июле 2026 года, сообщал «Башинформ». Фельдшер вместе со спасателями отправилась на сложный вызов в Мелеузовский район — мужчина упал с дерева и застрял в труднодоступном месте. Из-за сильных дождей дорогу размыло так, что машина проехать не могла. Медику и спасателям пришлось несколько часов добираться до пострадавшего ночью — сначала на квадроциклах, а затем пешком по грязи.
На месте Анна Красуцкая оказала мужчине первую помощь. Чтобы вывезти тяжелого пациента к вертолету, его снова везли на квадроцикле. Благодаря усилиям бригады жизнь мужчины удалось спасти, его доставили в одну из республиканских больниц Уфы.
«Я когда вижу сотрудников скорой помощи, обязательно подхожу, жму руку. У них очень тяжелая работа, их надо поддерживать и говорить им всегда „спасибо“. Они первыми приходят на помощь, спасают жизни», — сказал на награждении Радий Хабиров.
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