«Поезда здоровья» на этой неделе посетят шесть районов Башкирии

Мобильные медицинские комплексы «Поезд здоровья» на следующей неделе посетят шесть районов республики. Акция проводится по поручению Главы региона и реализуется в рамках федерального нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

С 13 по 19 июля специалисты примут жителей Баймакского, Балтачевского, Белебеевского, Белокатайского, Мелеузовского, Чекмагушевского районов. Чтобы попасть к врачу, необходим паспорт и полис ОМС. В рамках акции медики проводят комплексное обследование организма, проводят онкологический скрининг, проверяют сердце и сосуды, оценивают общее состояние организма. Главная цель — ранняя диагностика заболеваний.

Всего в рамках акции в этом году проведено 107 425 приёмов. Врачи впервые выявили 5 880 заболеваний, в том числе 1 957 подозрений на социально значимые и 127 подозрений на рак.

Подробное расписание с населенными пунктами и датами приезда — в карточках.