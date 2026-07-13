«Поезда здоровья» на этой неделе посетят шесть районов Башкирии

Мобильные медицинские комплексы «Поезд здоровья» на следующей неделе посетят шесть районов республики. Акция проводится по поручению Главы региона и реализуется в рамках федерального нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
С 13 по 19 июля специалисты примут жителей Баймакского, Балтачевского, Белебеевского, Белокатайского, Мелеузовского, Чекмагушевского районов. Чтобы попасть к врачу, необходим паспорт и полис ОМС. В рамках акции медики проводят комплексное обследование организма, проводят онкологический скрининг, проверяют сердце и сосуды, оценивают общее состояние организма. Главная цель — ранняя диагностика заболеваний.
Всего в рамках акции в этом году проведено 107 425 приёмов. Врачи впервые выявили 5 880 заболеваний, в том числе 1 957 подозрений на социально значимые и 127 подозрений на рак.
Подробное расписание с населенными пунктами и датами приезда — в карточках.
Что нужно знать о «Поездах здоровья» в Башкирии, читайте в материале «Башинформа».
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