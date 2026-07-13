Град и грозы идут в Башкирию

По данным Башгидромета, во вторник, 14 июля, местами по республике ожидаются кратковременные дожди, грозы, локально ливни, днём возможен град. Ветер днём южный, юго-восточный умеренный, при грозах — шквалистое усиление до сильного. Температура воздуха ночью составит +12…+17°, днём +23…+28°.
В среду и четверг, 15 и 16 июля, также пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах — грозы и град, однако в южных районах осадков не ожидается. Ветер сменит направление с юго-восточного на западный, днём местами порывистый. Ночью температура будет держаться на уровне +13…+18°, днём воздух прогреется до +22…+27°.
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