Башкирия получит федеральную субсидию на переселение соотечественников

Республика вошла в число регионов, которым выделена федеральная субсидия на реализацию программы по добровольному переселению соотечественников из-за рубежа. Согласно опубликованному постановлению Правительства РФ, объем финансирования для региона составит 539,4 тысяч рублей.

Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, рассчитана на 2026–2028 годы.

Напомним, в Башкортостане действует собственная региональная подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Республику Башкортостан соотечественников, проживающих за рубежом». Она является частью федеральной госпрограммы. В рамках программы «Соотечественники» за пять лет в регион прибыло около 800 человек, сообщал ранее «Башинформ».