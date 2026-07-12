В Уфе стартовала акция «Первый раз в первый класс» в поддержку детей-сирот

В Уфе уже больше десяти лет проходит добрая акция «Первый раз в первый класс». Её цель — помочь собрать в школу детей-сирот, которые в этом году идут в первый класс. Как сообщили в мэрии, таких ребят сейчас больше 70.
Волонтёры и все желающие могут принести новые рюкзаки, канцелярию, книжки, развивающие игры и игрушки. Можно также помочь с организацией праздника для детей 1 сентября — например, с аниматорами, угощениями или украшениями.
Узнать подробности и задать вопросы можно по электронной почте ufajurav@mail.ru с пометкой в теме письма «1 сентября».
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