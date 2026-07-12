В Уфе рассказали, что происходит с выброшенной банановой кожурой

В «Спецавтохозяйстве» Уфы напомнили, как важно не разбрасываться мусором и привели данные о сроках «утилизации» самых распространённых видов отходов. Например, период «переработки» банановой кожуры — до 2 лет, хотя это органический материал.
Пластиковые пакеты, бутылки, контейнеры — от 400 до 1 000 лет.
Автомобильные покрышки — 120–140 лет. Бумага — 2–5 лет, и в условиях полигона, где нет доступа кислорода, процесс сильно замедляется.
Влажная салфетка — более 100 лет, ведь это синтетический материал. По той же причине чайный пакетик исчезнет только года за три.
Алюминиевая банка — 200–500 лет. Стеклянная бутылка — более 1000 лет, стекло почти не разрушается естественным путём.
Фильтры окурков «растворятся» за 10 лет, ведь это ацетат целлюлозы — разновидность пластика.
Стик для электронной сигареты — 10–20 лет и более. Содержит пластик, металлы и остатки жидкостей — комплексный отход, который долго распадается на вредные компоненты.
Жвачка держится на тротуарах годами, ведь это по сути резина, в её основе — синтетические полимеры. Срок разложения 30–50 лет.
«Сократить этот след помогут сортировка отходов, отказ от одноразового и сдача вторсырья», — считают экологи.
По информации регоператора, ежедневно из Уфы вывозят более 1 тыс. кубометров ТКО, а с дорог — 311 «кубов» мусора и 165,5 «кубов» смёта», по данным УКХиБ.
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