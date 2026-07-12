В Уфе ограничили мобильный интернет

В Уфе с раннего утра ограничена мобильная связь. При этом чрезычайные режимы в регионе не объявлялись, аэропорт, по данным онлайн-табло, принимает и отправляет рейсы. Но «беспилотная опасность» действует в Татарстане. Временно закрыты аэропорты в Казани, Бугульме и Нижнекамске, а также в Самаре, Саратове и Ульяновске, сообщает Росавиация.