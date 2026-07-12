В Уфе напомнили о «тихом убийце» на пикнике

Управление гражданской защиты Уфы предупреждает любителей загородного отдыха о скрытых опасностях, которые могут испортить выходной. Главная угроза в жаркую сухую погоду — это не открытый огонь, а то, что люди оставляют после себя на местах пикников.
Одна из таких опасностей — непотушенные угли. Даже залитый водой костёр может сохранять внутри температуру до 400°C. В сухую погоду остаточный жар через несколько часов может поджечь сухую траву, и огонь уйдёт в лес. Тушить угли нужно до полного исчезновения шипения, а затем перемешать палкой и залить ещё раз — только так можно достать жар из глубины.
Вторая скрытая угроза — стеклянные осколки и бутылки, оставленные на солнце. Они работают как линза: луч света фокусируется на сухой траве, температура в точке фокуса достигает +300°C, и вспышка может стать причиной пожара.
Сотрудники экстренных служб напоминают: стекло и мусор нужно забирать с собой, а не закапывать или оставлять в траве.
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