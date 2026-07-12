В Уфе и Башкирии неделя ожидается умеренно тёплой

Следующая рабочая неделя прогнозируется умеренно жаркой. Температура не более 25 градусов, на каждый день обещают дождик. К выходным возможно небольшое похолодание. Как поясняют синоптики, сейчас над регионом действует активный циклон, смещающийся с Каспия на Сибирь. Именно он обеспечивает регулярные дожди и грозы, и он же ответственен за крупный град, выпавший в минувший вторник.