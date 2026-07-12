В МЧС Башкирии предупредили о грозах

В понедельник, 13 июля, в регионе прогнозируют грозы. В МЧС по Башкирии напомнили, что при молниях не нужно купаться или кататься на лодке, следует выйти из воды и спрятаться в помещении.

Ночью и утром местами по региону возможен туман с видимостью менее 500 м, это нужно учитывать водителям.