В Башкирии в начале недели ожидаются дожди и грозы

По прогнозам синоптиков, в понедельник, 13 июля, местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер днём западный умеренный, при грозе порывистый. Температура ночью составит +14…+19°, днём воздух прогреется до +23…+28°.

Во вторник и среду, 14 и 15 июля, характер погоды существенно не изменится: в отдельных районах также ожидаются кратковременные дожди с грозами. Ветер юго-западный, западный умеренный, при грозе возможны сильные порывы. Ночные температуры составят +13…+18°, дневные — +21…+28°.