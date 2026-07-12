Радий Хабиров поблагодарил почтовиков за заботу о жителях

Глава Башкортостана Радий Хабиров поздравил работников и ветеранов почтовой связи республики с Днём российской почты.
В своём поздравлении руководитель региона отметил, что в почтовой службе Башкортостана трудятся более пяти тысяч человек — почтальонов, операторов, сортировщиков, водителей. Она включает более тысячи отделений, и по этому показателю республика является лидером в стране.
«Вы объединяете людей почти всеми видами коммуникаций в нашей республике и за её пределами», — подчеркнул Радий Хабиров.
Глава республики отметил важную социальную миссию почты: доставка пенсий и пособий, товаров первой необходимости в труднодоступные населённые пункты, финансовые услуги, реализация газет и журналов.
Особую благодарность Радий Хабиров выразил за вклад в поддержку участников специальной военной операции и членов их семей.
«Благодаря вам наши защитники получают весточки и посылки из дома, ощущая внимание и заботу родных и неравнодушных жителей республики», — говорится в поздравлении.
Глава региона также отметил, что почта всё больше отвечает на вызовы современности: почтовые услуги переходят в цифровой формат, в организации процессов применяется искусственный интеллект. Однако, как бы ни были значимы эти изменения, за ними стоит труд сотрудников.
«Спасибо вам за преданность своему делу, ответственность, адресный подход и душевное тепло, которые вы дарите нашим жителям. Особо благодарю ветеранов отрасли, которые заложили надёжный фундамент современной почты. Желаю вам здоровья, благополучия и новых профессиональных высот!» — заключил Радий Хабиров.
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