Минтруд не видит необходимости закреплять 31 декабря как выходной

Министерство труда и социальной защиты России не планирует закреплять 31 декабря в качестве официального выходного дня. Об этом глава ведомства Антон Котяков сообщил в интервью РИА Новости.
«Введение дополнительного дня — это сразу же изменение общего баланса трудовых и рабочих дней. Я думаю, что на этом этапе в этом нет необходимости, с учётом того, что у нас гибкое законодательство, позволяющее выходные дни двигать в соответствии с нормой», — пояснил министр.
Котяков уточнил, что порядок определения праздничных и выходных дней, а также механизм их переноса закреплены в Трудовом кодексе РФ. На основе этих норм ежегодно принимается постановление о графике выходных. По словам министра, на 2027 год такой документ уже подготовлен, прошёл все стадии согласования и в ближайшее время будет подписан.
Согласно проекту производственного календаря на 2027 год, новогодние праздники продлятся 11 дней — с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года. Таким образом, 31 декабря автоматически станет выходным в рамках новогодних каникул, но не получит статус отдельного постоянного праздничного дня.
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