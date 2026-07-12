Воскресенье, 12 Июля 2026
|
Уфа
+20 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
17:44 (UTC+5), 12 Июля 2026

Минтруд не видит необходимости закреплять 31 декабря как выходной

Согласно проекту производственного календаря на 2027 год, новогодние праздники продлятся 11 дней — с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года.

Фото: архив | ИА Башинформ
Альфия Аглиуллина
Прослушать статью:

Министерство труда и социальной защиты России не планирует закреплять 31 декабря в качестве официального выходного дня. Об этом глава ведомства Антон Котяков сообщил в интервью РИА Новости.

«Введение дополнительного дня — это сразу же изменение общего баланса трудовых и рабочих дней. Я думаю, что на этом этапе в этом нет необходимости, с учётом того, что у нас гибкое законодательство, позволяющее выходные дни двигать в соответствии с нормой», — пояснил министр.

Котяков уточнил, что порядок определения праздничных и выходных дней, а также механизм их переноса закреплены в Трудовом кодексе РФ. На основе этих норм ежегодно принимается постановление о графике выходных. По словам министра, на 2027 год такой документ уже подготовлен, прошёл все стадии согласования и в ближайшее время будет подписан.

Согласно проекту производственного календаря на 2027 год, новогодние праздники продлятся 11 дней — с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года. Таким образом, 31 декабря автоматически станет выходным в рамках новогодних каникул, но не получит статус отдельного постоянного праздничного дня.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru