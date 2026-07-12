Число кибератак на российскую промышленность выросло на треть

Количество кибератак на объекты промышленности в России в первом полугодии выросло на 31% в сравнении с январём-июнем 2025 года, по данным «Лаборатории Касперского».

Одной из наиболее атакуемых сфер остаётся транспортно-логистическая: здесь рост на 75%.

Ключевыми угрозами являются программы-шифровальщики, шпионское ПО, вирусы, позволяющие контролировать чужие устройства и красть данные, а также «вредоносы» для программы-проектировщицы AutoCAD.