В Башкирии собака-спасатель Гимли прошла аттестацию

Пес по кличке Гимли стал аттестованной поисковой собакой. На сборах кинологов в Казани, который прошел с 5 по 10 июля, четвероногий «спасатель» выполнил все задания и показал, что умеет концентрироваться и работать в нештатных ситуациях, сообщил председатель Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов. Гимли принимал участие на сборах вместе с кинологом Надеждой Отвесовой и напарником, известным псом-спасателем Ториным.

Напомним, что молодой пес усилил «штат» весной 2024 года в возрасте четырех месяцев. Все это время Гимли обучался разыскивать в лесу и на завалах потерявшихся людей.