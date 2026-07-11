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15:05 (UTC+5), 11 Июля 2026

Радий Хабиров анонсировал реконструкцию Тирлянского завода

Тирлянский завод включат в проект «Железное кольцо Белоречья», объединяющий объекты металлургического наследия.

Фото: Азат Мухамедьянов | пресс-служба Главы РБ
Азат Гиззатуллин
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На пленарной сессии горнозаводского фестиваля «Медь» глава администрации Белорецкого района Азат Хакимов представил проект «Железное кольцо Белоречья», объединяющий объекты металлургического наследия. В ответ глава Башкортостана Радий Хабиров подтвердил, что республика продолжит поддерживать развитие муниципалитета, и анонсировал работы на территории бывшего Тирлянского завода.

«Мы обязательно реализуем проект благоустройства территории бывшего Тирлянского завода. Да, на это потребуется время. Скорее всего, в следующем году только начнём проектирование, а затем приступим к работам. Но когда мы всё сделаем, то, возможно, получится даже лучше, чем сейчас представляем. Наши инвестиции помогут развитию этой территории», — сказал Радий Хабиров.

Глава республики выразил уверенность, что после преобразований уникальное и живописное место сможет стать новой точкой притяжения для туристов, где гости смогут заново открыть для себя индустриальное наследие, оставленное предками. Работы по благоустройству Тирлянского завода станут продолжением системной работы по сохранению промышленного наследия, которую республика ведёт в Верхоторе и Воскресенском, где уже созданы обновлённые общественные пространства.

Справка

Тирлянский завод имеет богатую историю: он был основан в 1752 году, вновь возрождён в 1801 году при участии Дарьи Пашковой и в начале XX века стал одним из самых технически оснащённых листопрокатных предприятий Урала, проработав вплоть до 1990-х годов.

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