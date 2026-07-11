На 88-м году жизни скончался народный артист России Юрий Смирнов

До последних дней жизни Юрий Смирнов активно участвовал в жизни объединенного Театра на Таганке, продолжал служить искусству и выходить на сцену.
Юрий Смирнов родился 6 ноября 1938 года. В 1963 году окончил Театральное училище имени Щукина и в том же году был принят в труппу Театра на Таганке, которому оставался верен на протяжении всей жизни. Он стоял у истоков театра и вместе с Юрием Любимовым участвовал в формировании нового художественного языка отечественной сцены.
За долгие годы служения искусству он сыграл множество ролей в культовых спектаклях, среди которых: «Мастер и Маргарита», «Добрый человек из Сезуана», «Медея», «Фауст», «А зори здесь тихие», «Тартюф», «Преступление и наказание» и «Пугачёв». Последней работой актёра стала главная роль в спектакле «Земляничная поляна», за которую он был удостоен Премии города Москвы в области литературы и искусства.
Широкую известность Юрию Смирнову принесли роли в кино, в том числе Гаврилы в фильме «Бумбараш» и Петра Полипова в телесериале «Вечный зов».
В 1989 году актёру было присвоено звание заслуженного артиста РСФСР, а в 1997-м — народного артиста России.
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