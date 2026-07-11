Мирабель и Игит: в Башкирии назвали редкие имена малышей

По состоянию на 11 июля 2026 года в списке редких женских имен оказались: Авелина, Дэниза, Мирабель, Наира, Мириам. Среди редких мужских имен: Климентий, Игит, Реваль, Усмонжон, Мухаммед.
Чаще всего девочек в Башкирии называют: Амелия (210), Ясмина (185), Амина (181), София (180), Эмилия (166). Мальчикам выбирают такие популярные имена, как Амир (274), Эмир (195), Тимур (187), Михаил (179) и Марк (156).
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