Жителям Башкирии предложили наблюдать за ремонтом крыш в онлайне

Министр ЖКХ Башкирии Ирина Голованова в своих соцсетях напомнила жильцам, что они могут наблюдать за ремонтом крыш своих домов в режиме онлайн. Подрядчики устанавливают рядом со своими объектами камеры, ведущие постоянный «прямой эфир» на ресурсе «Капремонт онлайн». Сейчас трансляция ведётся в 16 муниципалитетах. Установка и обслуживание камер — полностью за счёт подрядчиков, средства фонда на это не тратятся.

Как сообщила глава минЖКХ, в этом году будет отремонтировано более 500 крыш многоквартирных домов. 65% из них уже охвачены ремонтом. Полностью завершён ремонт 44 крыш.