Врачи выявили у жителей Башкирии тысячи скрытых болезней

С начала года в рамках масштабной акции «Здоровая республика — здоровый регион» медики обследовали почти 117 тысяч человек, сообщили в минздраве региона. Специалисты провели более 31 тысячи различных исследований.
В ходе осмотров медики впервые обнаружили 6445 заболеваний. Онкология заподозрена у 140 пациентов, болезни сердца и гипертония — у 1715 человек, сахарный диабет — у 371 человека.
Всем пациентам с подозрением на опасные диагнозы назначено лечение и выданы направления на дообследование в больницы республики.
Подробный график движения «Поездов здоровья» представлен по ссылке.
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