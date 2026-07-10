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05:47 (UTC+5), 10 Июля 2026

Врачи выявили у жителей Башкирии тысячи скрытых болезней

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Гульфия Акулова

С начала года в рамках масштабной акции «Здоровая республика — здоровый регион» медики обследовали почти 117 тысяч человек, сообщили в минздраве региона. Специалисты провели более 31 тысячи различных исследований.

В ходе осмотров медики впервые обнаружили 6445 заболеваний. Онкология заподозрена у 140 пациентов, болезни сердца и гипертония — у 1715 человек, сахарный диабет — у 371 человека.

    Всем пациентам с подозрением на опасные диагнозы назначено лечение и выданы направления на дообследование в больницы республики.

    Подробный график движения «Поездов здоровья» представлен по  ссылке.

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