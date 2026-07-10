Врачи выявили у жителей Башкирии тысячи скрытых болезней

С начала года в рамках масштабной акции «Здоровая республика — здоровый регион» медики обследовали почти 117 тысяч человек, сообщили в минздраве региона. Специалисты провели более 31 тысячи различных исследований.

В ходе осмотров медики впервые обнаружили 6445 заболеваний. Онкология заподозрена у 140 пациентов, болезни сердца и гипертония — у 1715 человек, сахарный диабет — у 371 человека.

Всем пациентам с подозрением на опасные диагнозы назначено лечение и выданы направления на дообследование в больницы республики.

Подробный график движения «Поездов здоровья» представлен по ссылке.