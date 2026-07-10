В Зилаирском районе Башкирии приступили к ремонту дороги Юлдыбаево — Сара

На дороге, соединяющей Зилаирский и Хайбуллинский районы, а также республику с Оренбургской областью, начался новый этап ремонта. Дорожники приступили к укладке свежего асфальта на участке длиной 3 километра возле села Ямансаз, сообщили в минтрансе региона.

Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Ранее строители сняли старый изношенный слой покрытия и подготовили основание. Сейчас укладывается новый асфальт, после чего рабочие укрепят обочины и нанесут дорожную разметку.

По словам министра транспорта республики Любови Минаковой, интенсивность движения здесь высокая — около 2,5 тысячи машин в сутки. Обновление трассы повысит безопасность водителей и комфорт поездок.

Полностью завершить ремонт участка планируется до конца 2026 года.