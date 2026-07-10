В Уфе из-за ремонта опять перекроют несколько участков улиц

По данным пресс-службы мэрии города, перекрёсток улиц Комарова и Мира, включая правоповоротный съезд с улицы Комарова на улицу Мира, будет частично, а при необходимости — временно полностью перекрыт с 8 часов 11 июля до 20 часов 12 июля.
Кроме того, с 10 по 14 июля на улице Заки Валиди, на участке от улицы Воровского до улицы Карла Маркса, будут укладывать асфальтобетонное покрытие. Работы проведут с перекрытием половины проезжей части. Чтобы минимизировать неудобства для горожан, ограничения введут поэтапно и только в ночное время — с 22.00 до 7.00.
Ранее Башинформ сообщал о том, что на нескольких улицах Уфы вводят ограничения движения.
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