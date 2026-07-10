Пятница, 10 Июля 2026
|
Уфа
+23 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
09:29 (UTC+5), 10 Июля 2026

В России аудитория сервиса «Госуслуги Дом» выросла до 20 млн человек

Фото: минстрой РФ | сайт
Элина Ахметова
Прослушать статью:

Аудитория мобильного приложения «Госуслуги Дом» превысила 20 млн пользователей. Сегодня сервисом пользуется почти каждый седьмой житель страны, сообщили в пресс-службе министерства строительства и ЖКХ РФ. За май приложение установили почти миллион человек.

Жители используют «Госуслуги Дом» для решения повседневных вопросов, связанных с управлением многоквартирным домом. Через приложение можно передать показания приборов учета, оплатить жилищно-коммунальные услуги, отправить обращение в управляющую организацию, принять участие в общем собрании собственников, получить информацию о доме или воспользоваться гостевым доступом, чтобы помочь родственникам с решением жилищно-коммунальных вопросов или управлять арендным жильем. По мере появления новых пользовательских сценариев сервис становится частью повседневной жизни жителей, а аудитория продолжает расти.

«Мобильное приложение "Госуслуги Дом" сегодня является одним из самых востребованных цифровых сервисов в сфере ЖКХ. Оно доступно жителям многоквартирных домов по всей России и помогает решать широкий круг жилищно-коммунальных вопросов в цифровом формате. Достижение отметки в 20 миллионов установок стало возможным благодаря востребованной функциональности сервиса, совместной работе регионов и труду команды оператора ГИС ЖКХ, которая развивает приложение», – отметил замглавы федерального ведомства Константин Михайлик.
Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru