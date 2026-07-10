В России аудитория сервиса «Госуслуги Дом» выросла до 20 млн человек

Аудитория мобильного приложения «Госуслуги Дом» превысила 20 млн пользователей. Сегодня сервисом пользуется почти каждый седьмой житель страны, сообщили в пресс-службе министерства строительства и ЖКХ РФ. За май приложение установили почти миллион человек.

Жители используют «Госуслуги Дом» для решения повседневных вопросов, связанных с управлением многоквартирным домом. Через приложение можно передать показания приборов учета, оплатить жилищно-коммунальные услуги, отправить обращение в управляющую организацию, принять участие в общем собрании собственников, получить информацию о доме или воспользоваться гостевым доступом, чтобы помочь родственникам с решением жилищно-коммунальных вопросов или управлять арендным жильем. По мере появления новых пользовательских сценариев сервис становится частью повседневной жизни жителей, а аудитория продолжает расти.

«Мобильное приложение "Госуслуги Дом" сегодня является одним из самых востребованных цифровых сервисов в сфере ЖКХ. Оно доступно жителям многоквартирных домов по всей России и помогает решать широкий круг жилищно-коммунальных вопросов в цифровом формате. Достижение отметки в 20 миллионов установок стало возможным благодаря востребованной функциональности сервиса, совместной работе регионов и труду команды оператора ГИС ЖКХ, которая развивает приложение», – отметил замглавы федерального ведомства Константин Михайлик.