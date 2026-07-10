В Башкирии состоятся ярмарки выходного дня

Так, например, 11 и 12 июля уфимцы смогут приобрести продукты, включая свежие овощи, ягоды и мед, напрямую от башкирских производителей на ярмарках выходного дня. В субботу и воскресенье ярмарочная торговля развернется на ул. Рабкоров, 20 и на площади перед Дворцом спорта.
Как сообщили в министерстве торговли и услуг РБ, с 10 по 12 июля сельскохозяйственные ярмарки пройдут в 33 городах и районах. За три дня будет организовано в общей сложности 43 площадки для ярмарочной торговли. Адреса и контактные данные собраны на сайте минторга РБ по ссылке.
Ранее сообщалось, где и на каких площадках башкирской столицы пройдут сельхозярмарки в 2026 году.
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