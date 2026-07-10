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18:20 (UTC+5), 10 Июля 2026

В Башкирии поздравили Отличника просвещения СССР с 90-летием

Жительницу села Зилаир Нину Ивановну Уренцеву поздравили с 90- летним юбилеем. Всю трудовую деятельность Нина Ивановна посвятила воспитанию подрастающего поколения, профессии учителя.

Фото: Борис Мелкоедов | страница в ВК
Лейла Аралбаева

За многолетний труд она награждена многими званиями — «Ветеран труда», «Отличник просвещения Башкирии», «Отличник просвещения СССР», множество Почетных грамот и Благодарственных писем.

«Людей, которые дожили до такой отметки, приятно называть долгожителями. И, действительно, это люди уникальные, потому что судьба подарила им возможность стать свидетелями успехов и побед детей, внуков и правнуков, — поделился глава администрации Зилаирского района Борис Мелкоедов. — Быть учителем — это обладать многими качествами: добротой, терпением, строгостью и мягкостью, умом и любовью к детям, которые имеет юбилярша».

По словам Бориса Мелкоедова, дожив до почтенного возраста, юбилярша остается бесконечно светлым, добрым, позитивным человеком, сохранившим живой интерес и любовь к жизни.

«Для Нины Ивановны гордостью и счастьем является ее семья, — отметил глава района. — Желаю крепкого здоровья, бодрости духа на долгие-долгие годы, чтобы каждый день согревал теплом и улыбками близких людей!»

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