В Башкирии после обращения жителей восстановили пешеходную дорожку

Жительница Межгорья обратила внимание в соцсетях на поврежденную пешеходную дорожку в парке на улице Комсомольской, где начала расходиться тротуарная плитка.

Ее комментарий зафиксировали информсистемы ЦУР Башкортостана, после чего мэрия города организовала необходимые работы. Накануне 9 июля профильные службы восстановили объект.

Еще один вопрос удалось решить в Уфе — на придомовой территории жилого дома по проспекту Октября, 24 привели в порядок дорожное покрытие. Ранее горожане сообщили, что после ремонта труб участок заасфальтировали, однако на проезжей части остались неровности.

Вопрос решила администрация Советского района столицы совместно со специалистами ресурсоснабжающей компании.