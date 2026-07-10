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11:24 (UTC+5), 10 Июля 2026

В Башкирии после обращения жителей восстановили пешеходную дорожку

Фото: ЦУР Башкортостана | соцсети
Иван Вавилов

Жительница Межгорья обратила внимание в соцсетях на поврежденную пешеходную дорожку в парке на улице Комсомольской, где начала расходиться тротуарная плитка.

Ее комментарий зафиксировали информсистемы ЦУР Башкортостана, после чего мэрия города организовала необходимые работы. Накануне 9 июля профильные службы восстановили объект.

Еще один вопрос удалось решить в Уфе — на придомовой территории жилого дома по проспекту Октября, 24 привели в порядок дорожное покрытие. Ранее горожане сообщили, что после ремонта труб участок заасфальтировали, однако на проезжей части остались неровности.

Вопрос решила администрация Советского района столицы совместно со специалистами ресурсоснабжающей компании.

ЦУР Башкортостана соцсетиЦУР Башкортостана соцсети
Фото: ЦУР Башкортостана | соцсети

Ранее в Башкирии отремонтировали участок дороги Чекмагуш — Новокутово.

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