Студенты из Башкирии набираются опыта в гостеприимстве и туризме

Для студенческого сервисного отряда «Южный ветер» Башкирского государственного педагогического университета им. Акмуллы прошедший год стал триумфальным: отряд был признан лучшим в республике и получил Знамя Главы Республики Башкортостан. Комиссар Вилена Зарипова вступила в него осознанно. Девушка призналась, что в студенческие годы ей захотелось набраться практического опыта в сфере гостеприимства и туризма. Однако главным стало не только трудоустройство, но и возможность заглянуть за горизонт.

«Это место в первую очередь оставило огромное впечатление масштабами самого проекта. Есть возможность попробовать себя в разных специальностях и открыть что-то новое в своей личности», — поделилась девушка.

Первый опыт в отряде запомнился Вилене особой атмосферой, которую часто называют «второй семьей».

«Нас встретили очень радушно, помогали во всех начинаниях, и было очень приятно, что нас слышали и понимали, если были вопросы и предложения», — говорит комиссар. — Впервые мы столкнулись с новыми знаниями, которые нам предстояло проверить в реальных ситуациях, связанных со специальностью, которую мы раньше и не изучали».

Сервисное направление, предполагающее работу в индустрии гостеприимства и туризма, позволяет студентам различных факультетов получить первый практический опыт и «прокачать» профессиональные навыки.

Говоря о значении поддержки, Вилена подчеркивает важную роль республики в жизни отряда:

«Родная республика ожидает максимума наших усилий и готова помочь в любых наших начинаниях, главное — иметь желание, а остальное уже все по плечу. Также родная республика помогает в моральном плане, ведь главное — эмоциональная стабильность».

Успехи «Южного ветра» действительно говорят сами за себя: победа во Всероссийском проекте «Море» и лидерство в регионе стали возможны благодаря системной работе и поддержке штаба студенческих отрядов Акмуллинского университета.

Работа в студотрядах — это не просто способ заработка, но и уникальная возможность для личностного роста. По словам Вилены, с каждой поездкой члены «Южного ветра» пополняют свой багаж опытом, и каждый раз это что-то новое. И даже сейчас, когда отряд на пике славы, комиссар смотрит в будущее с интересом. Отвечая на вопрос о планах, она с улыбкой отмечает.

«Думаю, это вопрос времени — заглянуть в ту картину будущего, которого ты не видел, очень интересно и увлекательно. Из предположительных исходов, думаю, хотелось бы попробовать себя в дизайне».

Ранее Башинформ сообщал о том, что студенты вузов республики вносят свой вклад в строительство атомного флота России.