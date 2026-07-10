Пятница, 10 Июля 2026
|
Уфа
+23 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
09:57 (UTC+5), 10 Июля 2026

Студенты из Башкирии набираются опыта в гостеприимстве и туризме

Комиссар студенческого сервисного отряда «Южный ветер» Башкортостанского регионального отделения Российских студенческих отрядов Вилена Зарипова рассказала о победах, поддержке республики и профессиональном росте бойцов.

Фото: Дамир Юлдашев | Пресс-служба Башкирского регионального отделения РСО
Наталья Овчарук
Прослушать статью:

Для студенческого сервисного отряда «Южный ветер» Башкирского государственного педагогического университета им. Акмуллы прошедший год стал триумфальным: отряд был признан лучшим в республике и получил Знамя Главы Республики Башкортостан. Комиссар Вилена Зарипова вступила в него осознанно. Девушка призналась, что в студенческие годы ей захотелось набраться практического опыта в сфере гостеприимства и туризма. Однако главным стало не только трудоустройство, но и возможность заглянуть за горизонт.

«Это место в первую очередь оставило огромное впечатление масштабами самого проекта. Есть возможность попробовать себя в разных специальностях и открыть что-то новое в своей личности», — поделилась девушка.

Первый опыт в отряде запомнился Вилене особой атмосферой, которую часто называют «второй семьей».

«Нас встретили очень радушно, помогали во всех начинаниях, и было очень приятно, что нас слышали и понимали, если были вопросы и предложения», — говорит комиссар. — Впервые мы столкнулись с новыми знаниями, которые нам предстояло проверить в реальных ситуациях, связанных со специальностью, которую мы раньше и не изучали».

Сервисное направление, предполагающее работу в индустрии гостеприимства и туризма, позволяет студентам различных факультетов получить первый практический опыт и «прокачать» профессиональные навыки.

Говоря о значении поддержки, Вилена подчеркивает важную роль республики в жизни отряда:

«Родная республика ожидает максимума наших усилий и готова помочь в любых наших начинаниях, главное — иметь желание, а остальное уже все по плечу. Также родная республика помогает в моральном плане, ведь главное — эмоциональная стабильность».

Успехи «Южного ветра» действительно говорят сами за себя: победа во Всероссийском проекте «Море» и лидерство в регионе стали возможны благодаря системной работе и поддержке штаба студенческих отрядов Акмуллинского университета.

Работа в студотрядах — это не просто способ заработка, но и уникальная возможность для личностного роста. По словам Вилены, с каждой поездкой члены «Южного ветра» пополняют свой багаж опытом, и каждый раз это что-то новое. И даже сейчас, когда отряд на пике славы, комиссар смотрит в будущее с интересом. Отвечая на вопрос о планах, она с улыбкой отмечает.

«Думаю, это вопрос времени — заглянуть в ту картину будущего, которого ты не видел, очень интересно и увлекательно. Из предположительных исходов, думаю, хотелось бы попробовать себя в дизайне».

Ранее Башинформ сообщал о том, что студенты вузов республики вносят свой вклад в строительство атомного флота России.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru