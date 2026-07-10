Стала известна погода в Башкирии на выходные

Башгидрометцентр опубликовал прогноз на выходные дни. В Башкирии в целом сохранится жаркая погода, но по-прежнему с грозами. Также в некоторых районах жителей Башкирии вновь ожидает град.

11 июля местами кратковременные дожди, грозы, днем локально град. Ветер западный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью +14,+19°, днем +27,+32°, по северо-западу до +22°.

12 июля местами небольшой дождь, днем гроза. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +13,+18°, днем +27,+32°, по северо-западу до +22°.