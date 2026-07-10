Меркурий появится на утреннем небе над Уфой

13 июля в 4.25 по московскому времени Меркурий вступает в нижнее соединение с Солнцем. Это означает, что самая быстрая планета Солнечной системы перестанет быть видна по вечерам и начнет появляться на утреннем небе перед рассветом.
Как пояснили в Уфимском городском планетарии, сразу после соединения Меркурий несколько дней не будет виден из-за близости к Солнцу — он будет восходить всего на несколько минут раньше светила. Наблюдать планету можно будет в конце месяца на фоне утренней зари у самого горизонта на северо-востоке, в созвездии Близнецов.
«Для его наблюдения нужны хорошие условия: чистое небо и открытый горизонт на северо-востоке – там, где восходит Солнце. И хотя он будет достаточно ярким, его звездная величина +0.8, но отыскать его при таких условиях не так-то просто», — отмечают специалисты.
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