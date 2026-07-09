Жительница Башкирии получила господдержку на развитие цветочного бизнеса

Много лет предпринимательница Ильмира Каюмова выращивает в Дюртюлинском районе цветочную рассаду, которая крайне востребована у жителей.

Решив выйти на новый уровень, женщина заявилась со своим проектом на муниципальный «Предпринимательский час». Инициативу поддержали, после чего Ильмира выиграла в конкурсе на единовременную финансовую поддержку и получила средства на развитие дела.

Благодаря господдержке ей удалось расширить производство и укрепить позиции хозяйства, сообщили в группе для общения Радия Хабирова с бизнесом во «ВКонтакте».