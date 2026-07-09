В Уфимском районе пройдут плановые отключения света и воды

В связи с проведением ремонтных работ жителей Уфимского района информируют о временных отключениях.

9 июля:

С 10.00 до 13.00 не будет холодной воды в ЖК «Молодежный».

Электроэнергию отключат на несколько часов в деревнях Федоровка, Русский Юрмаш, Самохваловка, Кириллово и Вавилово.

Кроме этого, до 10 июля ежедневно будут отключать электричество в сёлах Зубово и Русский Юрмаш.

Узнать точное время отключения по конкретному адресу можно на официальном сайте «Башкирэнерго».

Ранее на оперативном совещании и. о. мэра Уфы потребовал информировать жителей об отключениях воды.