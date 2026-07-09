В Уфе спасатели пришли на помощь упавшей с лоджии кошке

По данным пресс-службы управления гражданской защиты города, в экстренные службы поступил сигнал: на кровле первого этажа здания застряла перепуганная кошка. Животное упало с лоджии на крышу и хозяева самостоятельно достать её не смогли.

Спасатели прибыли на место. С помощью лестницы они поднялись к испуганному животному, аккуратно сняли его с крыши и благополучно передали в руки взволнованных хозяев.

Кошка отделалась легким испугом.