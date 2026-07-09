В Тюменской области спрогнозировали риск нашествия итальянской саранчи

Южные регионы России столкнулись с рекордным нашествием саранчи. Аграрии опасаются, что вредители могут мигрировать в Тюменскую область в поисках корма.
Как сообщает tmn.aif.ru со ссылкой на заявления биолога Ильи Андреева, основная угроза для региона исходит от итальянского пруса из Северо-Западного Казахстана. Из-за иссушения климата локальные очаги насекомых уже зафиксированы в Бердюжском, Казанском и Сладковском районах. Эксперт предупреждает: нашествие грозит гибелью ценных кормовых трав, снижением урожайности и разрушением плодородного слоя почвы из-за эрозии.
Помимо стадных форм, серьезный урон посевам могут нанести бескрылые кобылки, маскирующиеся под цвет культур. Их прожорливость охватывает зерновые, кукурузу, картофель, капусту и лен — насекомые уничтожают листья, стебли и даже незрелые зерна.
Ранее в Башкирии обнаружили большой очаг саранчи.
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