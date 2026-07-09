В небе над Башкирией старая Луна пройдет рядом с Марсом

Марс восходит в два часа ночи — за три часа до восхода Солнца. Как желтая звездочка, он виден под утро невысоко над горизонтом на северо-востоке. 11 июля он будет виден ниже и левее лунного серпика — ближе к горизонту. Как отметили в Уфимском городском планетарии, убывающая Луна взойдет на час раньше. Её фаза близится к новолунию, которое произойдет 14 июля, и Луна будет выглядеть как узкий серп — Солнцем будет освещено 17% лунного диска.

«Так как Луна быстро перемещается по небу среди звезд, проходя за сутки 12-13 градусов, то на следующее утро она окажется уже в другом месте и Марс, утром 12 июля, будет виден справа от Луны. Лунный серпик станет ещё тоньше — Солнцем будет освещено всего 9% лунного диска. Удастся ли разглядеть его на предрассветном небе — вопрос», — отметили в планетарии.

Светила будут видны в созвездии Тельца.

Ранее Башинформ информировал о том, что на Башкирию вновь обрушится непогода.