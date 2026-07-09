Уфа замкнула ТОП-5 регионов с самым большим количеством нежелательных звонков

Опубликован рейтинг регионов, жителям которых чаще всего пытались звонить мошенники и спамеры. По данным аналитиков, на топ-5 регионов с самым большим количеством нежелательных звонков приходится 37% от всех вызовов мошенников и спамеров. В их число вошла и Уфа, где было зафиксировано 2% всех нежелательных звонков по стране. Рейтинг подготовил МТС.

Больше всего нежелательных звонков произошло в Москве — на столицу пришлось 12% от всех нежелательных звонков. На втором месте Краснодар (5%), на третьем — Санкт-Петербург (4%). Замыкают топ-5 Новосибирск (3%) и Уфа (2%).

Как рассказали в компании, всего в 2026 году оператор с помощью инструментов защиты от нежелательных вызовов заблокировал более 37 миллионов звонков в адрес жителей Башкирии. Общая длительность голосовых вызовов в 2026 году, от которых умные алгоритмы защитили уфимцев, составила более 15 миллионов минут. То есть в случае выявления подозрительного звонка «Защитник» самостоятельно отвечал на вызов, вел разговор и сэкономил таким образом жителям региона около 30 лет. В Уфе злоумышленники чаще всего предпочитали использовать классические схемы обмана: мошенники совершали звонки от имени государственных органов, пенсионных и социальных служб, а также вызовы под видом курьеров почтовых служб и маркетплейсов. Чаще всего мошенники звонили людям с доходом свыше 50 тыс. рублей в возрасте 35-44 лет, а также пенсионерам старше 65 лет.

«Мошенники постоянно совершенствуют свои методы, применяя психологическое давление и адаптируя схемы. Поэтому важно оставаться внимательными во время телефонных разговоров с незнакомцами. Не раскрывайте персональные данные, не вводите коды из СМС и не переходите по подозрительным ссылкам. Если звонок вызывает сомнения, сразу завершите разговор. Для защиты от мошенничества мы развиваем ИИ-системы, которые помогают быстро распознавать и блокировать нежелательные звонки. Например, наш искусственный интеллект способен определять признаки мошенничества и предупреждать пользователя о потенциальной опасности прямо во время разговора», — рассказал директор МТС в Башкортостане Егор Фисюк.