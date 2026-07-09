«Ростелеком» подключил к интернету 212 населенных пунктов Башкортостана

Специалисты компании проложили 846 километров волоконно-оптических линий. Доступ к сети получили 38 132 домохозяйства. География подключений охватывает и крупные села, где доступ к сети получили сотни семей, и маленькие деревни, в которых не более 15 домов.
Сергей Нищев, генеральный директор ПАО «Ростелеком» в Башкортостане:
«В мае и июне мы подключили 52 населенных пункта[1], где проживают более восьми тысяч семей. Протянули 220 километров оптики. До конца года проведем высокоскоростной интернет еще в 100 сёл и деревень».
Обеспечение соединения к сети осуществляется по технологии GPON (гигабитная пассивная оптическая сеть) — оптоволокно заводится в каждый дом, и абоненты получают стабильный сигнал и скорость интернета до 300 Мбит/с. Жители могут пользоваться видеосвязью, облачными и другими цифровыми сервисами, смотреть интерактивное ТВ и видеосервис Wink с большой коллекцией кино и сериалов.
Гульсина и Анвар Набеевы, жители села Байгильдино:
«Нам уже за шестьдесят, хочется, чтобы и телевизор работал без перебоев, и можно было с внуками по видеосвязи поговорить. Как узнали, что в наше село провели интернет, сразу оставили заявку. Мастера приехали в тот же день, всё быстро подключили. Теперь смотрим новости, фильмы и сериалы — никаких проблем».
Проверить наличие технической возможности и выбрать подходящие услуги «Ростелекома» можно на официальном сайте компании или по телефону горячей линии: 8 800 100‑08‑00.
[1] СНТ «Белый Аист», Байгильды, Казы‑Ельдяк, Игметово, Верхнеманчарово, Купаево, Зильдярово, Анзяк, Кадырово, Ураново, Каран, Шелканово, Хлебодаровка, Александровка, Кутлубулатово, Николаевка, Новая Казанковка, Богородское, Саитовский, Петропавловка, Тульгузбаш, Тюйск, Талог, Кандры‑Кутуй, Новоюмашево, Дмитриева Поляна, Бегеняш, Услыбаш, Бедеева Поляна, Новая Бурма, Новые Чебенки, Калимуллино, Сандугач, Сахаево, Максимово, Метевбаш, Верхний Авзян, Сатыево, Баязитово, Бакалдинское, Байгильдино, Малотенькашево, Садовка, Ургаза, Старая Отрада, Аксарово, Новосаитово, Старосаитово, Калу‑Айры, СНТ «Рябина», СНТ «Искра», Ямангулово
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