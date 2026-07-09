Четверг, 9 Июля 2026
|
Уфа
+19 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
08:14 (UTC+5), 09 Июля 2026

«Ростелеком» подключил к интернету 212 населенных пунктов Башкортостана

«Ростелеком» продолжает строительство волоконно-оптических сетей в селах и деревнях Башкортостана. По итогам первого полугодия высокоскоростной интернет появился в 212 населенных пунктах республики.

Фото: Гульназ Сакулина | предоставлено пресс-службой ПАО «Ростелеком» в Башкортостане
Прослушать статью:

Специалисты компании проложили 846 километров волоконно-оптических линий. Доступ к сети получили 38 132 домохозяйства. География подключений охватывает и крупные села, где доступ к сети получили сотни семей, и маленькие деревни, в которых не более 15 домов.

Сергей Нищев, генеральный директор ПАО «Ростелеком» в Башкортостане:
«В мае и июне мы подключили 52 населенных пункта[1], где проживают более восьми тысяч семей. Протянули 220 километров оптики. До конца года проведем высокоскоростной интернет еще в  100 сёл и деревень».

Обеспечение соединения к сети осуществляется по технологии GPON (гигабитная пассивная оптическая сеть) — оптоволокно заводится в каждый дом, и абоненты получают стабильный сигнал и скорость интернета до 300 Мбит/с. Жители могут пользоваться видеосвязью, облачными и другими цифровыми сервисами, смотреть интерактивное ТВ и видеосервис Wink с большой коллекцией кино и сериалов.

Гульсина и Анвар Набеевы, жители села Байгильдино:
«Нам уже за шестьдесят, хочется, чтобы и телевизор работал без перебоев, и можно было с внуками по видеосвязи поговорить. Как узнали, что в наше село провели интернет, сразу оставили заявку. Мастера приехали в тот же день, всё быстро подключили. Теперь смотрим новости, фильмы и сериалы — никаких проблем».

Проверить наличие технической возможности и выбрать подходящие услуги «Ростелекома» можно на официальном сайте компании или по телефону горячей линии: 8 800 100‑08‑00.

Гульназ Сакулина предоставлено пресс-службой ПАО «Ростелеком» в Башкортостане
Гульназ Сакулина предоставлено пресс-службой ПАО «Ростелеком» в Башкортостане
Гульназ Сакулина предоставлено пресс-службой ПАО «Ростелеком» в Башкортостане
Гульназ Сакулина предоставлено пресс-службой ПАО «Ростелеком» в Башкортостане
Фото: Гульназ Сакулина | предоставлено пресс-службой ПАО «Ростелеком» в Башкортостане
1 из 4

[1] СНТ «Белый Аист», Байгильды, Казы‑Ельдяк, Игметово, Верхнеманчарово, Купаево, Зильдярово, Анзяк, Кадырово, Ураново, Каран, Шелканово, Хлебодаровка, Александровка, Кутлубулатово, Николаевка, Новая Казанковка, Богородское, Саитовский, Петропавловка, Тульгузбаш, Тюйск, Талог, Кандры‑Кутуй, Новоюмашево, Дмитриева Поляна, Бегеняш, Услыбаш, Бедеева Поляна, Новая Бурма, Новые Чебенки, Калимуллино, Сандугач, Сахаево, Максимово, Метевбаш, Верхний Авзян, Сатыево, Баязитово, Бакалдинское, Байгильдино, Малотенькашево, Садовка, Ургаза, Старая Отрада, Аксарово, Новосаитово, Старосаитово, Калу‑Айры, СНТ «Рябина», СНТ «Искра», Ямангулово

Реклама. ПАО «Башинформсвязь». ИНН 0274018377
Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
подписаться на новости
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru