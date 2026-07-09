«Ростелеком» подключил к интернету 212 населенных пунктов Башкортостана

Специалисты компании проложили 846 километров волоконно-оптических линий. Доступ к сети получили 38 132 домохозяйства. География подключений охватывает и крупные села, где доступ к сети получили сотни семей, и маленькие деревни, в которых не более 15 домов.

Сергей Нищев, генеральный директор ПАО «Ростелеком» в Башкортостане:

«В мае и июне мы подключили 52 населенных пункта[1], где проживают более восьми тысяч семей. Протянули 220 километров оптики. До конца года проведем высокоскоростной интернет еще в 100 сёл и деревень».

Обеспечение соединения к сети осуществляется по технологии GPON (гигабитная пассивная оптическая сеть) — оптоволокно заводится в каждый дом, и абоненты получают стабильный сигнал и скорость интернета до 300 Мбит/с. Жители могут пользоваться видеосвязью, облачными и другими цифровыми сервисами, смотреть интерактивное ТВ и видеосервис Wink с большой коллекцией кино и сериалов.

Гульсина и Анвар Набеевы, жители села Байгильдино:

«Нам уже за шестьдесят, хочется, чтобы и телевизор работал без перебоев, и можно было с внуками по видеосвязи поговорить. Как узнали, что в наше село провели интернет, сразу оставили заявку. Мастера приехали в тот же день, всё быстро подключили. Теперь смотрим новости, фильмы и сериалы — никаких проблем».

Проверить наличие технической возможности и выбрать подходящие услуги «Ростелекома» можно на официальном сайте компании или по телефону горячей линии: 8 800 100‑08‑00.