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12:32 (UTC+5), 09 Июля 2026

На линии Уфа – Оренбург рельсовые автобусы заменят электропоезда «Финист»

Фото: пресс-служба БППК | сайт
Сергей Николаев

На «Южном экспрессе» Уфа – Оренбург – Уфа проведена работа по увеличению пассажировместимости подвижного состава, сообщает БППК. 

Так, 13, 20, 27 июля 2026 года вместо 3-вагонного рельсового автобуса РА-3 «Орлан» по маршруту пригородных поездов:

№7439/7440/7442/7441 Уфа (отпр. 7.43) – Кумертау (приб. 11.43, отпр. 11.44) – Оренбург (приб. 14.01) и  
№7444/7443/7445/7446 Оренбург (отпр. 15.07) – Кумертау (приб. 17.24, отпр. 17.25) – Уфа (приб. 21.30) будет курсировать электропоезд ЭС-104 «Финист» в 5-вагонном исполнении. 

Таким образом, максимальная вместимость поезда увеличена на 700 человек. Электропоезд «Финист» оснащен системами климат-контроля, площадкой для велосипедов, USB-зарядными устройствами. 

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