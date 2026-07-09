На линии Уфа – Оренбург рельсовые автобусы заменят электропоезда «Финист»

На «Южном экспрессе» Уфа – Оренбург – Уфа проведена работа по увеличению пассажировместимости подвижного состава, сообщает БППК.
Так, 13, 20, 27 июля 2026 года вместо 3-вагонного рельсового автобуса РА-3 «Орлан» по маршруту пригородных поездов:
№7439/7440/7442/7441 Уфа (отпр. 7.43) – Кумертау (приб. 11.43, отпр. 11.44) – Оренбург (приб. 14.01) и
№7444/7443/7445/7446 Оренбург (отпр. 15.07) – Кумертау (приб. 17.24, отпр. 17.25) – Уфа (приб. 21.30) будет курсировать электропоезд ЭС-104 «Финист» в 5-вагонном исполнении.
Таким образом, максимальная вместимость поезда увеличена на 700 человек. Электропоезд «Финист» оснащен системами климат-контроля, площадкой для велосипедов, USB-зарядными устройствами.
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