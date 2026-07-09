Какая погода ожидает жителей Башкирии в конце недели

В пятницу, 10 июля, в республике пройдут кратковременные дожди, местами очень сильные. В некоторых районах ожидаются сильные ливни, грозы, днем град. Ветер юго-восточный с переходом на западный, северо-западный умеренный, местами шквалистое усиление ветра до сильного. Температура воздуха ночью +14, +19°, днем +23, +28°.

В субботу, 11 июля, местами прогнозируют кратковременные дожди, грозы, днем локально град. Ветер северо-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью +14, +19°, днем +27, +32°, по северо-западу до +22°.

В воскресенье, 12 июля, также местами кратковременные дожди, грозы, днем локально град. Ветер северо-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью +14, +19°, днем +27, +32°, по северо-западу до +22°.