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17:22 (UTC+5), 09 Июля 2026

Геопарки Башкирии в этом году уже посетили около 280 тысяч человек

Геопарк «Торатау» с начала года принял 193 000 человек, из которых 75 000 посетили территорию в мае и июне. Здесь постоянно проходят научные и образовательные конференции, развиваются новые туристические маршруты.

Фото: Валерий Шахов | ИА «Башинформ»
Лейла Аралбаева

Геопарк «Янган-Тау» с начала года посетили 86 430 человек, при этом за май и июнь (начало летнего сезона) поток составил 67 106 человек. На базе геопарка также регулярно проводятся тематические экскурсии и событийные мероприятия.

«Геопарки „Янган-Тау“ и „Торатау“ — это наша гордость и важные точки развития республики. Оба имеют высокий статус глобальных геопарков ЮНЕСКО, — отметил первый вице-премьер правительства РБ Урал Кильсенбаев. — Мы системно работаем над тем, чтобы эти территории были не только уникальными природными объектами, но и комфортными местами для отдыха и просвещения. Видим, что интерес со стороны людей стабильно растет».

Кильсенбаев назвал сегодняшней задачей поддержку высокого уровня сервиса, сохранение природного наследия и ответственной подготовки к международным процедурам по подтверждению статуса ЮНЕСКО.

«В Башкортостане много красивых и значимых мест, и наши геопарки — одни из самых интересных для семейного отдыха. Приезжайте, гуляйте, открывайте для себя историю родного края. Мы всегда рады гостям, а наши команды делают всё, чтобы ваш отдых был содержательным и полезным», — подытожил первый вице-премьер.

Ранее мы писали, что Башкирия поможет развитию сети Глобальных геопарков ЮНЕСКО в России.

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