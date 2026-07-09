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08:29 (UTC+5), 09 Июля 2026

Башкирский медуниверситет и СберИндия запускают проект по работе с иностранными студентами

Сбер предложил вузу удобную цифровую платформу с сервисами для индийских студентов

Фото: Татьяна Куликова | предоставлено пресс-службой ПАО Сбербанк
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Башкирский государственный медицинский университет рассматривает возможность использования цифровой платформы Сбера для привлечения студентов из Индии. Соглашение об этом банк и вуз подписали на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге.

Платформа автоматизирует работу по привлечению иностранных студентов, в частности, из Индии, включая оформление документов и адаптацию в России. Соглашение также предусматривает, что банк будет проводить лекции, семинары и мастер-классы для иностранных студентов БГМУ по финансовой грамотности, банковским продуктам и сервисам. Кроме того, Сбер рассмотрит возможность предоставления специальных условий обслуживания студентам и сотрудникам вуза.

Иван Носов, CEO СберИндии:

«Мы развиваем партнёрство с российскими вузами, где учатся студенты из Индии, и предлагаем удобные инструменты по расчетам за обучение, а также ряд сопутствующих сервисов. В 2026 году число вузов, которые присоединились к партнерской программе Сбера по оплате обучения индийских студентов, выросло на треть. Руководство БГМУ также заинтересовалось этими возможностями, и мы готовы поддерживать сотрудничество в рамках пилота, совместно развивая сервисы для индийских студентов. Уверен, что интерес к такому сотрудничеству будет расти и со стороны других российских вузов».

Вероника Изосимова, проректор по учебной работе БГМУ:

«Мы убеждены, что сотрудничество со Сбербанком позволит создать для студентов из Индии максимально комфортные условия обучения и пребывания в университете. Совместная работа будет способствовать более эффективной адаптации иностранных студентов и станет важным шагом в укреплении международной привлекательности нашего университета».

Артур Давыдов, и.о. управляющего Башкирским отделением Сбербанка:

«Для Сбера поддержка привлечения иностранных студентов в Башкирию — это вклад в развитие региона, его образовательной среды и кадрового потенциала. Мы видим в этом и укрепление позиций университета, и дополнительный импульс для экономики, сервиса и международных связей. Такие инициативы помогают регионам становиться более открытыми, конкурентоспособными и привлекательными для молодежи».

Международная промышленная выставка «Иннопром» объединяет производителей и байеров со всего мира. Это глобальная площадка для демонстрации передовых технологий и нетворкинга, а также возможность выйти на международный рынок.

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