Стало известно, на что чаще жалуются жители Уфы

В Уфе за неделю возросло число жалоб на качество вывоза мусора. Так, за минувшие семь дней поступило 35 обращений. Об этом на оперативном совещании в мэрии сообщил заместитель главы администрации города Дмитрий Черенков.

Напомним, весной работу Спецавтохозяйства по уборке города раскритиковал Глава Башкирии. Радий Хабиров подчеркивал, что при достаточном финансировании предприятие не справляется с вывозом мусора и участились случаи жалоб от горожан. К данному предприятию предъявлены серьезные претензии: жалоб от жителей в его зоне больше всего, писал ранее «Башинформ». Поэтому на совещании регоператору поставили задачу фиксировать на фото все рейсы мусоровозов.

Также в топе жалоб за неделю оказались тема благоустройства (337 комментариев), строительство и ремонт дорог (263) и жилищно-коммунальное хозяйство (222).