Среда, 8 Июля 2026
|
Уфа
+25 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
09:22 (UTC+5), 08 Июля 2026

В сети Билайн продолжительность разговоров между близкими выросла на 25%

Фото: Билайн (ПАО «ВымпелКом») | предоставлено пресс-службой Билайна
Прослушать статью:

Российские семьи стали проводить больше времени в телефонных разговорах. Ко Дню семьи Билайн проанализировал использование опции «Семья в Билайне». За год суммарная продолжительность разговоров между участниками семейных групп выросла на 25%. В среднем они разговаривают более 13 часов в месяц.

Опция «Семья в Билайне» позволяет объединить в одну группу членов семьи, родственников и друзей, чтобы пользоваться общим пакетом мобильного интернета, минут и СМС основного номера. Это помогает эффективнее распределять расходы на связь, а благодаря безлимитным звонкам внутри группы участники могут общаться без ограничений по минутам. Чаще всего клиенты Билайна добавляют в семейную группу еще двух человек, хотя сервис позволяет объединить до 10 номеров в рамках одного тарифа.

Примерно 40% семейных групп в России дополнительно используют услугу «Делись безлимитами», чтобы без ограничений пользоваться мессенджерами, соцсетями, видео, музыкой или сервисами Яндекса.

Для тех, кто часто созванивается с близкими, Билайн недавно запустил услугу «Любимые номера». Она позволяет безлимитно звонить на номера других операторов независимо от остатка минут в пакете. Пользователь может добавить до пяти таких номеров. Подробнее можно прочитать здесь.

Подробнее об условиях добавления номеров в семейную группу читайте здесь, об услуге «Делись безлимитами» читайте здесь.

*Использовались обезличенные данные клиентов Билайн за июнь 2025 и июнь 2026.

Сервис может быть платным

Реклама. ПАО «ВымпелКом». ИНН 7702070139. Подробнее на сайте beeline.ru
г. Москва, ОГРН 1027700166636

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
подписаться на новости
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru