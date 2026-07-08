В сети Билайн продолжительность разговоров между близкими выросла на 25%

Российские семьи стали проводить больше времени в телефонных разговорах. Ко Дню семьи Билайн проанализировал использование опции «Семья в Билайне». За год суммарная продолжительность разговоров между участниками семейных групп выросла на 25%. В среднем они разговаривают более 13 часов в месяц.
Опция «Семья в Билайне» позволяет объединить в одну группу членов семьи, родственников и друзей, чтобы пользоваться общим пакетом мобильного интернета, минут и СМС основного номера. Это помогает эффективнее распределять расходы на связь, а благодаря безлимитным звонкам внутри группы участники могут общаться без ограничений по минутам. Чаще всего клиенты Билайна добавляют в семейную группу еще двух человек, хотя сервис позволяет объединить до 10 номеров в рамках одного тарифа.
Примерно 40% семейных групп в России дополнительно используют услугу «Делись безлимитами», чтобы без ограничений пользоваться мессенджерами, соцсетями, видео, музыкой или сервисами Яндекса.
Для тех, кто часто созванивается с близкими, Билайн недавно запустил услугу «Любимые номера». Она позволяет безлимитно звонить на номера других операторов независимо от остатка минут в пакете. Пользователь может добавить до пяти таких номеров. Подробнее можно прочитать здесь.
Подробнее об условиях добавления номеров в семейную группу читайте здесь, об услуге «Делись безлимитами» читайте здесь.
*Использовались обезличенные данные клиентов Билайн за июнь 2025 и июнь 2026.
Сервис может быть платным
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