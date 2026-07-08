В городе Башкирии перекроют движение на двух улицах

Кроме того, 9 июля с 9 часов утра до полного завершения работ по улице Энгельса, 1 — Карла Маркса, 109-105 (средний мост) будет перекрыто движение автотранспорта из-за ремонта дороги.

Жителей города просят быть внимательными, соблюдать скоростной режим и заблаговременно планировать маршруты передвижения.

Ранее Башинформ сообщал о том, что в Башкирии отремонтировали участок дороги Чекмагуш — Новокутово.