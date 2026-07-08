В Башкирии в ближайшие дни ожидается комфортная погода

Сегодня, 8 июля, днем ожидается переменная облачность и до +25 градусов.
В четверг, 9 июля, местами пройдут дожди, возможны грозы. Дневная температура воздуха составит +24, +27 градусов.
По предварительным данным, в последующие дни температурный фон вновь начнет расти, к субботе прогнозируется +29, +30 градусов.
Накануне на Уфу обрушился мощный град.
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