В Башкирии отменили беспилотную опасность

Режим «Беспилотная опасность», введенный на территории Башкирии, снят. Об этом сообщили в госкомитете РБ по чрезвычайным ситуациям.

Также сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Уфы.

Как сообщал ранее Башинформ, сегодня утром на территории Башкирии был объявлен режим «Беспилотная опасность».