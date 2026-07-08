В Башкирии объявили штормовое предупреждение

По информации пресс-службы МЧС по РБ, прогнозируется переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах очень сильные дожди, сильные ливни, крупный град. Ветер северный, северо-восточный ночью 0-5 м/с, днем 9-14 м/с, местами шквалистое усиление до 21-26 м/с. Температура воздуха ночью составит +14, +19°, днем +23, +28°.
На отдельных участках автодорог ночью и утром туман с видимостью 500-1000 м.
В Уфе ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди, грозы. Ветер северный, северо-восточный ночью 0-5 м/с, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +16, +18°, днем +24, +26°.
Ранее на Уфу обрушился мощный град.
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