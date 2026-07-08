Участники «Геовызова» познакомились на чемпионате в Уфе и поженились

Министр природопользования и экологии республики Нияз Фазылов рассказал о молодой семье, чья история любви связана с международным геологическим чемпионатом, проходящим в Уфе.

Полина Бородулина из Миасса и Рахат Тилеухан из Усть-Каменогорска (Казахстан) познакомились ровно четыре года назад в Уфе, где проходил самый первый чемпионат «Геовызов». На старте соревнований тогда встретились 120 студентов-геологов из разных регионов России и Казахстана. Полина представляла команду «Миасскит», а Рахат — коллектив Geohab EKTU.

Тогда, на первом чемпионате, они не только достойно прошли 11 серьезных испытаний, но и нашли друг друга. На днях они поженились.

«От всей души поздравляю молодожёнов и желаю им долгих, счастливых лет совместной жизни. Напомню, что с 28 августа по 9 сентября в Башкортостане пройдёт уже четвёртый международный геологический чемпионат „Геовызов“. Новых открытий, новых побед и, кто знает, новых историй любви», — отметил Нияз Фазылов.

Международный геологический чемпионат «Геовызов» — это масштабное отраслевое событие для студентов, молодых специалистов и будущих профессионалов геологической отрасли. В 2026 году он пройдет в Республике Башкортостан уже в четвертый раз — с 28 августа по 9 сентября, сообщал «Башинформ».