Участники «Геовызова» познакомились на чемпионате в Уфе и поженились

Министр природопользования и экологии республики Нияз Фазылов рассказал о молодой семье, чья история любви связана с международным геологическим чемпионатом, проходящим в Уфе.
Полина Бородулина из Миасса и Рахат Тилеухан из Усть-Каменогорска (Казахстан) познакомились ровно четыре года назад в Уфе, где проходил самый первый чемпионат «Геовызов». На старте соревнований тогда встретились 120 студентов-геологов из разных регионов России и Казахстана. Полина представляла команду «Миасскит», а Рахат — коллектив Geohab EKTU.
Тогда, на первом чемпионате, они не только достойно прошли 11 серьезных испытаний, но и нашли друг друга. На днях они поженились.
«От всей души поздравляю молодожёнов и желаю им долгих, счастливых лет совместной жизни. Напомню, что с 28 августа по 9 сентября в Башкортостане пройдёт уже четвёртый международный геологический чемпионат „Геовызов“. Новых открытий, новых побед и, кто знает, новых историй любви», — отметил Нияз Фазылов.
Международный геологический чемпионат «Геовызов» — это масштабное отраслевое событие для студентов, молодых специалистов и будущих профессионалов геологической отрасли. В 2026 году он пройдет в Республике Башкортостан уже в четвертый раз — с 28 августа по 9 сентября, сообщал «Башинформ».
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