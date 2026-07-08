Пассажиры аэропорта Уфа бесплатно поздравили близких открытками

Акцию, приуроченную к Дню семьи, любви и верности, организовали Международный аэропорт «Уфа», детское книжное издательство «Самокат» и Почта России.

Поздравительную открытку можно было получить на стойке информации в терминале аэропорта. Там же установили специальный почтовый ящик, чтобы пассажиры и те, кто приехал сюда, чтобы проводить или встретить близких людей, успели отправить тёплые приветствия в день праздника, который ежегодно отмечается в России 8 июля.

На открытке изображена иллюстрация художницы Марейе Толман к детской книге известного нидерландского писателя Шурда Кёйпера «Робин и Сюзе», на которой улыбающиеся мама, папа и их дети крепко обнимают друг друга.

«Надеюсь, что яркие открытки, отправленные в разные концы нашей страны, позволят в суматохе вылета лишний раз напомнить людям о вечных ценностях, вспомнить тех, кого мы по-настоящему любим, и передать тёплую атмосферу праздника и то особое настроение, с которым они их подписывали», ― отметил директор регионального управления Почты России Ленард Шафиков.