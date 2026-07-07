Жители Башкирии рассказали, что хотели бы улучшить с помощью ППМИ

Минфин Башкирии опубликовал результаты опроса по самым востребованным проектам поддержки местных инициатив. По-прежнему самым актуальным запросом является ремонт дорог. На 2 месте — развитие спортивной инфраструктуры, на 3 — детские площадки, на 4 — уличное освещение и благоустройство общественных пространств. Это как раз те проблемы, которые можно решить с помощью ППМИ, отметили в ведомстве и призвали жителей участвовать в конкурсе.
В этом году на конкурс подали 989 заявок. Лидировали проекты, связанные с приобретением оборудования в школы, детские сады, с их ремонтом и благоустройством территорий. На 2 месте были проекты по ремонту дорог, на 3 — общественное благоустройство. В итоге финансирование получили 618 проектов: республиканский бюджет направит на их реализацию 600 млн руб. при поддержке местных бюджетов и вложений самих жителей (в городах 3-5% от стоимости проекта, в сёлах 2-4%).
Ранее показывали интересные примеры проектов ППМИ.
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